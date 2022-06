Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quarta stagione di Stranger Things ha già risposto a molte domande che i fan si ponevano da tempo, inclusa una visione chiave del Sottosopra. Il settimo episodio - l'ultimo del Volume 1 - mostra la piccola Undici mentre usa i suoi poteri contro Uno, e le sue capacità telecinetiche sono così forti che apre il primo portale per il Sottosopra, spiegando perché proprio a Hawkins sono accaduti così tanti eventi bizzarri.

Alcuni spettatori, tuttavia, pensano che Undici stessa sia responsabile della creazione della dimensione. A tal proposito è intervenuta Millie Bobby Brown, che ha condiviso la sua intuizione secondo cui il Sottosopra è sempre stato lì, e Undici è semplicemente stata la responsabile della creazione del portale tra il mondo reale e il Sottosopra:

"I creatori della serie Matt e Ross Duffer mi hanno detto che Undici ha creato il portale. Lo fa. Apre la spaccatura. Per quanto riguarda il fatto se ha creato quella dimensione, questo è un dibattito troppo grande per me per rispondere. Penso che l'universo alternativo sia sempre stato lì. Sarà sempre sotto Hawkins. Penso solo che lei abbia creato solo l'accesso, non credo abbia creato il Sottosopra. No, penso che sia sempre stato lì, penso che lei abbia soltanto creato un portale, cosa che nessuno poteva fare prima".

Stranger Things ha offerto al pubblico una serie di misteri nel corso degli anni, tra cui l'origine del Sottosopra. Nella prima stagione il Demogorgone è fuggito proprio da quel regno, apparentemente catturando Will Byers per riportarlo al Sottosopra e dando il via all'intera narrazione. Le stagioni successive hanno visto altri tipi di minacce tentare di invadere Hawkins, con questo capitolo che ha finalmente confermato che non è che "Hawkins sia maledetta", semplicemente è il luogo in cui si trovava la struttura del Dottor Brenner, il quale stava conducendo esperimenti con Undici, con conseguente apertura del portale.

Il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 1° luglio.

Scopri tutte le anticipazioni e le informazioni note!

Fonte: Comic Book