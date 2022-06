Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Come promesso dal cast e dai creatori in vista della sua uscita, la stagione 4 di Stranger Things si è rivelata il capitolo più horror dello show. Dopo che la battaglia allo Starcourt Mall nella scorsa stagione ha visto la sconfitta del Mind Flayer, il Sottosopra ha ora rivelato il suo principale cattivo: Vecna, una terrificante creatura che risiede nella sua tana nel mondo alternativo nascosto sotto Hawkins. Mentre i nuovi episodi hanno visto la banda protagonista divisa in tutto il Paese, Steve, Nancy, Robin ed Eddie sono rimasti bloccati nel Sottosopra nel tentativo di trovare Vecna.

L'ultimo episodio della quarta stagione ha visto Vecna spiegare le sue origini a Nancy dopo che era rimasta intrappolata. Collegando finalmente le trame dei giovani protagonisti e quella di Undici, si scopre che in realtà Vecna è Uno, nonché il figlio di Victor Creel. Tuttavia, poco prima di questa svolta scioccante, Nancy e gli altri si ritrovano a esplorare il Sottosopra, con Nancy che si rende conto che la versione della sua camera nel Sottosopra appare bloccata nel 1983, piuttosto che nell'attuale 1986. Sebbene ci siano state a lungo molte teorie sulla timeline del Sottosopra, questo apparentemente ha confermato che quel mondo esiste in un tempo diverso rispetto al mondo reale.

Lo scenografo Chris Trujillo ha confermato che è davvero così, spiegando che il Sottosopra è stato "congelato" nel 1983, diversi anni dopo che Undici vi aveva esiliato Uno/Vecna. Di conseguenza, il Sottosopra che vediamo oggi contiene elementi della prima stagione, dopo la fuga di Undi dal laboratorio di Hawkins:

"Nel momento in cui il Sottosopra è stato 'creato' inavvertitamente da Undici, l'allestimento del set e il mondo del Sottosopra sono congelati in quel momento. Quindi, quando siamo nella stanza di Nancy nel Sottosopra, la troviamo esattamente com'era nella prima stagione quando l'abbiamo vista per la prima volta".

Il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

Fonte: Screen Rant