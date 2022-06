Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Col passare delle stagioni, Stranger Things ha presentato sempre nuovi personaggi: prima Max (Sadie Sink), poi Robin (Maya Hawke), poi Eddie Munson (Joseph Quinn) - per citarne alcuni. Un altro punto fermo dello spettacolo è sicuramente Murray, il personaggio interpretato da Brett Gelman che è apparso per la prima volta nella seconda stagione dello show. È difficile immaginare la serie senza le buffonate di Murray e, per fortuna, Gelman è disponibile a interpretare il personaggio ancora per molto tempo.

I creatori dello show hanno precedentemente parlato di alcune idee per un possibile spin-off, e Gelman ha recentemente affermato che sarebbe pronto per un ritorno:

"Ci sarei assolutamente, perché penso che sarebbe una cosa completamente nuova per il personaggio e per il suo mondo. E penso che sia un personaggio davvero divertente da interpretare. Non per sempre, ma per un po' di tempo. Adoro pensare di interpretarlo in molte situazioni precarie, ad alta intensità, con una posta in gioco alta, entrare nell'azione: sembra iconico! È come quello che provi per James Bond o l'ispettore Clouseau. Penso che sia perfetto per essere quel tipo di personaggio".

"Abbiamo alcune idee", ha rivelato il co-creatore Matt Duffer in una recente intervista. "Se dovessimo fare una sorta di spin-off, o qualsiasi continuazione di Stranger Things, per noi è importante riflettere: 'L'idea è abbastanza emozionante da volerci lavorare di nuovo?'. Dobbiamo esserne davvero convinti. Dobbiamo volerlo davvero. Ecco perché stiamo molto attenti alla scelta. La cosa importante per noi è che deve essere un progetto a sé stante, non una ricostruzione di ciò che abbiamo già fatto. Quale sarebbe lo scopo?. Penso che abbiamo qualcosa che potrebbe essere piuttosto eccitante. Quindi vedremo".

Fonte: Comic Book