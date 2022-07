Stranger Things 5: la Scrittura degli Script Inizierà molto Presto!

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

I fan della serie originale Netflix si stanno ancora riprendendo dopo il finale della quarta stagione di Stranger Things, in cui tutti i personaggi hanno unito le forze per combattere il temibile Vecna. Mentre una quinta e ultima stagione è già stata confermata, i fan sperano di non dover aspettare troppo a lungo per rivedere Hawkins.

I una recente intervista, gli showrunner hanno parlato dell'inizio dei lavori sull'ultimo capitolo dello show. Ross Duffer ha affermato che lui e suo fratello si prenderanno "una piccola vacanza a luglio", ma che "la writers' room inizierà nella prima settimana di agosto". Sebbene nulla sia stato ancora confermato, secondo quanto riferito Netflix starebbe puntando a una data di uscita nell'estate 2024.

Mentre iniziano quindi i preparativi al gran finale, i Duffer hanno affermato che il lotto di episodi conclusivo potrebbe approfondire le origini del Sottosopra:

"L'unica cosa che non approfondiamo completamente nel Volume 2 è l'origine del Sottosopra. Ci saranno dei suggerimenti, e sono sicuro che qualcuno forse sarà in grado di mettere insieme i pezzi. Ma molte di quelle risposte riguardanti il Sottosopra sono proprio ciò su cui si basa la quinta stagione".

Fonte: Screen Rant