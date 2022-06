Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il produttore cinematografico, nonché uno dei vertici di Netflix, Peter Friedlander ha affermato che la quinta e ultima stagione di Stranger Things si atterrà all'usuale formato di rilascio: mentre il quarto capitolo della serie TV è stato rilasciato in due parti, il gran finale tornerà al formato originale rilasciando tutti gli episodi lo stesso giorno.

Il dirigente della piattaforma ha inoltre spiegato che la società di streaming prevede di attenersi a quel modello di rilascio poiché i fan sono stati abituati a guardare la serie in quel modo sin dall'inizio. Per paura di aggiungere un "cambiamento improvviso" per i membri, Netflix decide di non optare nemmeno per un rilascio settimanale:

"Per i fan di Stranger Things, questo è il modo in cui hanno iniziato a guardare quello spettacolo, e penso che cambiarlo per loro sarebbe deludente. Non dare loro esattamente quello che si aspettano penso che sarebbe un cambiamento troppo improvviso per gli abbonati".

I commenti di Friedlander arrivano dopo che Netflix ha riportato una perdita di 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022, con altri 2 milioni previsti nel secondo trimestre. A seguito di questa notizia, Netflix sta cambiando il suo approccio al finanziamento di film e programmi TV originali: ad esempio, il servizio di streaming sta spostando l'attenzione dalla produzione di film d'autore ad alto budget a favore di progetti più piccoli. Hanno inoltre iniziato esperimenti sulla possibile trasmissione in live streaming di alcuni programmi. All'inizio del mese scorso, la società ha persino parlato dell'idea di offrire un'opzione di abbonamento più economica grazie alla pubblicità, qualcosa che tempo prima avevano promesso che non avrebbero mai realizzato.

La decisione di dividere la stagione 4 di Stranger Things in due volumi è senza dubbio un tentativo di tenersi ben stretti i fan della serie TV. Considerando che l'azienda prevede di perdere 2 milioni di abbonati nel secondo trimestre, stanno provando tutto il possibile per tappare i buchi. La notizia del cambiamento di rilascio è sia positiva per i fan, che una decisione intelligente per Netflix. Se la società dovesse rilasciare la stagione 5 di Stranger Things in un formato episodico, correrebbe il rischio di perdere ancora più abbonati a lungo termine.

Nel frattempo, il secondo volume della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

