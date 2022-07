Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Chiuse momentaneamente le soprannaturali vicende della città Hawkins e del Sottosopra, con la recente pubblicazione degli attesi ultimi due episodi della quarta stagione, è già tempo di concentrarsi sul quello che sarà l’arco narrativo conclusivo per Undici (Millie Bobby Brown) e tutti i protagonisti di Stranger Things.

Al momento sono davvero esigui i dettagli in merito alla trama, anche se sembra che verranno maggiormente approfondite le origini dell’inquietante luogo da cui provengono tutte le minacce palesatisi sulla strada della gang.

In una recente intervista però i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori dello show, hanno rivelato che, al contrario di quest’annata, la prossima non sarà composta da episodi del medesimo e lungo minutaggio.

“Il motivo per cui non ci aspettiamo di avere in futuro puntate dalla così ingente durata è che in questa stagione, se la guardate, ci vogliono quasi due ore prima che i nostri ragazzi vengano davvero coinvolti in qualche mistero soprannaturale” – hanno così dichiarato gli showrunner – “Imparate a conoscerli di nuovo, li vedete nelle loro vite, mentre stanno lottando per adattarsi al liceo, con Steve che sta cercando di aver un appuntamento e via dicendo. Niente di tutto ciò accadrà nel nuovo arco narrativo”.

Tuttavia pare che per il series finale le cose andranno diversamente, in quanto hanno aggiunto che: “È probabile che ci orienteremo nello stesso modo che abbiamo attuato qui, ossia avere solo un episodio di 2 ore e mezza”.

Non resta quindi che aspettare la stagione conclusiva, ancora senza una data ufficiale d’uscita.

Fonte: Deadline