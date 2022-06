Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I fan sapevano da tempo che l'iconica star di Nightmare - Dal Profondo della Notte Robert Englund sarebbe apparso nella quarta stagione di Stranger Things, anche se il suo ruolo era stato tenuto strettamente nascosto. L'attore ha recentemente ricordato che quando aveva confermato al pubblico un piccolo dettaglio sul personaggio, Netflix si è affrettato a contattarlo per fargli sapere che aveva condiviso alcune notizie che non dovevano assolutamente essere pubbliche.

Nel quarto capitolo dello spettacolo Englund interpreta Victor Creel, che scopriamo essere cieco. La spiegazione della sua cecità è chiaramente uno spoiler, ma secondo Netflix anche confermare la sua cecità era troppo:

"Sono orgoglioso di me stesso, perché non ti danno la sceneggiatura completa. E cavolo, devi tenere la bocca chiusa. Sono andato a una convention qualche tempo fa, e non mi è stato permesso di parlarne, niente spoiler, ma alcuni alla convention lo sapevano già! E non so come! Penso di aver risposto a una domanda sull'essere cieco o qualcosa del genere. E sono stato quindi chiamato da Netflix, sono stato rimproverato perché avevo fatto uno spoiler. Non volevo nemmeno farlo! I fan presenti sapevano addirittura più di me sulla trama! Ecco quanto bisogna stare attenti".

Il secondo volume della quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciato su Netflix il 1° luglio.

