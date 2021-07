Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

I fan di Stranger Things sono in trepida attesa per il prossimo lotto di episodi e, mentre attendiamo news sulla data di rilascio ufficiale della quarta stagione, Netflix svela alcune nuove informazioni sul cast. È stato rivelato infatti, nel corso della Netflix Geeked Week, l'arrivo di quattro nuovi personaggi, la cui presenza nel cast è stata confermata dai creatori dello show Matt e Ross Duffer.

Nel prossimo capitolo, troveremo quindi anche Amybeth McNulty, che ha recitato in Anne with an E di Netflix, insieme a Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.

Amybeth McNulty aka Vickie: a cool, fast talking band nerd who catches the eye of one of our beloved heroes. pic.twitter.com/2pVBMpsYxX — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

Amybeth McNulty (Anne with an E) interpreterà Vickie, una nerd, dalla parlantina veloce che cattura l'attenzione di uno dei nostri amati protagonisti.

Myles Truitt aka Patrick: a Hawkins basketball star who has friends, talent, and a good life…until shocking events send his life spiraling out of control. pic.twitter.com/iW137r87Lm — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

Myles Truitt (Queen Sugar) interpreterà Patrick, una star della squadra di basket di Hawkins, circondato da amici, pieno di talento e una bella vita...fino a quando eventi scioccanti non gli faranno perdere il controllo.

Regina Ting Chen aka Ms. Kelly: a popular guidance counselor who cares deeply for her students — especially those struggling the most. pic.twitter.com/UmZnDNW403 — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

Regina Ting Chen (Queen of the South, The Falcon and The Winter Soldier) nei panni di Ms. Kelly, una consulente di orientamento che si preoccupa profondamente per i suoi studenti, specialmente quelli più in difficoltà.

Grace Van Dien aka Chrissy: Hawkins’ High lead cheerleader and the most popular girl in school. But beneath the seemingly perfect surface lies a dark secret. pic.twitter.com/cMjPrQdmqw — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

Grace Van Dien (The Village) nei panni di Chrissy, la cheerleader principale del liceo di Hawkins e la ragazza più popolare della scuola. Sotto la superficie apparentemente perfetta però, si cela un oscuro segreto.

Ancora non sappiamo esattamente in che modo i nuovi personaggi andranno ad influenzare le vite e le vicende dei protagonisti, ma sicuramente qualcosa di molto oscuro e terribile si sta preparando in quel di Hawkins.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti su Stranger Things, vi consigliamo di dare un'occhiata alla sezione apposita.

Fonte: Comic Book