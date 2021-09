Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La lunga campagna promozionale per la quarta stagione di Stranger Things si è arricchita di un nuovo teaser trailer che ha offerto un primo sguardo alla Creel House, ovvero la casa del nuovo personaggio Victor Creel, interpretato dall'icona horror degli anni '80 Robert Englund (famoso per l'iconico ruolo di Freddy Krueger nella saga horror Nightmare). Creel è stato imprigionato in un ospedale psichiatrico da quando la sua famiglia è stata violentemente assassinata negli anni '50 e quest'ultimo incolpava un demone vendicativo per la loro morte. Ciò sta a significare che il Sottosopra fa parte di Hawkins da molto più tempo di quanto si potesse pensare.

Il teaser non fa vedere Englund ma si focalizza su un flashback della famiglia Creel che si trasferisce nella nuova casa. Poi le luci iniziano a tremolare misteriosamente. La figlia trova un coniglio sventrato sul prato davanti a loro e all'improvviso, i bambini di Creel giacciono crollati sul pavimento, mentre lui fissa minacciosamente la porta d'ingresso. Si torna poi al presente, con i protagonisti dello show che irrompono nella casa abbandonata.

La quarta stagione di Stranger Things aveva fermato le riprese per diverso tempo a causa della pandemia per poi ricominciare nell'autunno del 2020. Ad agosto Netflix ha annunciato che la stagione 4 avrebbe debuttato nel 2022 con una rapida anteprima di 30 secondi della nuova stagione.

Il produttore esecutivo Shawn Levy ha recentemente dichiarato che la quarta stagione di Stranger Things, girata in Georgia, New Mexico e Lituania, è "visivamente e narrativamente molto ambiziosa, molto più ambiziosa delle tre stagioni precedenti".

I nuovi membri del cast includono Robert Englund, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.

Di seguito potete trovare il nuovo teaser.

Fonte: Variety