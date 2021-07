Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono ancora in corso ad Atlanta e, nel frattempo, David Harbour ha affermato che gli episodi trarranno ispirazione da un paio di classici del cinema, e prenderanno alcune battute da titoli come La Grande Fuga e Alien 3:

"Voglio dirvi una cosa. Ho la mia risposta preconfezionata, è vero, ma sarà una stagione super eccitante. Lo show è salito di livello. È iniziato, nella prima stagione, con questo capo della polizia di una piccola città, e ora è diventato una cosa tentacolare con una prigione russa e un mostro. I fratelli Duffer sono grandi appassionati di videogiochi, manga e anime, e sicuramente giocheremo su ciò in questa stagione. Abbiamo parlato de La Grande Fuga e Alien 3 come influenze. In termini di Hopper, si vedrà un sacco di retroscena mai visto prima, che è stato solo accennato. Al contrario di questo papà che è diventato, che mangia patatine e urla a sua figlia adolescente, si scoprirà un po' più del guerriero che è stato".

In un'intervista separata, Harbour ha rivelato di essere finalmente riuscito a filmare una scena che dice essere "davvero grandiosa" per la quarta stagione di Stranger Things, una scena che sapeva era in arrivo sin da quando ha girato la sua primissima ripresa dello show nel 2016:

"Ci sarà qualcosa di grosso in questa stagione, che io conosco dal primo fotogramma della prima. Ricordo che io e i creatori della serie ci sedevamo e speculavamo: 'Oh, non sarebbe bello mettere in scena questo?'. Non abbiamo mai pensato che avremmo avuto una seconda stagione, e invece siamo arrivati fin qui. È così soddisfacente aver avuto un'idea cinque anni prima, e dire: 'Oh, questa è la stagione in cui svelerò questo segreto'. Lo annunceremo finalmente, ed è davvero fantastico".

Ancora Netflix non ha rilasciato una data di debutto ufficiale per la nuova stagione di Stranger Things. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla relativa scheda.

Fonte: Comic Book