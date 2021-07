Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Non è un segreto che Jim Hopper sia sopravvissuto alla sua presunta morte nella terza stagione di Stranger Things, e il prossimo lotto di episodi della serie Netflix rivelerà un segreto "molto grande" che l'attore David Harbour ha tenuto nascosto per cinque anni. Attualmente prigioniero di un gulag russo dopo essere sopravvissuto, Hopper "ne uscirà come un essere umano diverso", con importanti rivelazioni dal suo passato che scopriremo presto.

"Ci sono alcune cose divertenti che stiamo facendo in questa stagione, ma sono anche le cose più drammatiche e pesanti che abbia mai dovuto fare", ha rivelato Harbour. "Vedremo molto Hopper nella sua parte più vulnerabile, riveleremo molti punti del retroscena a cui abbiamo solo accennato con le scatole nella sua soffitta. Vedremo molti di questi diversi thread, e inoltre, possiamo vedere una sua rinascita".

Dopo aver interpretato "un tizio che sta lottando con sua figlia adolescente ed è intrappolato in questo mondo di oscurità" nella terza stagione, il personaggio di Harbour sta per "riemergere come un essere umano diverso":

"Ha questa vulnerabilità nei suoi confronti, e anche questa brutalità di cui ha bisogno per sopravvivere alla Russia", ha affermato Harbour. "Vedremo quest'altro lato di lui, ed è una delle mie cose preferite".

La quarta stagione della serie TV porterà quindi alla luce una rivelazione "enorme" sulla storia di Hopper, che Harbour ha tenuto segreta fin dalla prima - rilasciata nel 2016:

"Ci sarà qualcosa di grosso in questa stagione, che io conosco dal primo fotogramma della prima. Ricordo che io e i creatori della serie ci sedevamo e speculavamo: 'Oh, non sarebbe bello mettere in scena questo?'. Non abbiamo mai pensato che avremmo avuto una seconda stagione, e invece siamo arrivati fin qui. È così soddisfacente aver avuto un'idea cinque anni prima, e dire: 'Oh, questa è la stagione in cui svelerò questo segreto'. Lo annunceremo finalmente, ed è davvero fantastico".

