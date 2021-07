Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Dopo aver interpretato un detenuto russo in Black Widow e un detenuto americano in russia nella quarta stagione di Stranger Things, David Harbour spera che venga fatto un easter egg che colleghi in qualche modo Alexei Shostakov e Jim Hopper.

Mentre le riprese della quarta stagione dello show Netflix sono in fase conclusiva, Harbour dice che c'è ancora tempo per Stranger Things per rendere omaggio al Red Guardian preferito dai fan della Marvel.

"Ho ancora un po' di riprese da fare. Forse posso parlarne con i Duffer. Dovremmo mettere un easter egg. È una coincidenza davvero folle che sono finito in due prigioni russe. Avevo la barba e i capelli lunghi, ed ero pronto per iniziare la prossima stagione, poi è arrivato Black Widow ed ero tipo: 'Oh, sono già pronto, sarà fantastico'.".

Ha poi continuato raccontando di quando è tornato sul set di Stranger Things:

"Pensavo: 'Non possiamo avere lo stesso aspetto, ragazzi, è una prigione russa'. Quindi abbiamo inventato un intero retroscena. I Duffer sono molto bravi in questo, sono molto interessati a usare ciò che hanno e le loro idee migliorano ulteriormente di conseguenza".

Dopo aver debuttato con il suo eroe fuori dal comune al fianco di Scarlett Johansson e Florence Pugh in Black Widow, Harbour è tornato su Stranger Things per una rinascita di Jim Hopper. Creduto morto da Joyce Byers (Winona Ryder) e sua figlia adottiva Eleven (Millie Bobby Brown) dopo il suo sacrificio nel finale della terza stagione, Hopper "riemergerà come un essere umano diverso" nella quarta stagione.

"Ci sono alcune cose divertenti che stiamo facendo in questa stagione, ma sono anche le cose drammatiche più pesanti che abbia mai dovuto fare. Vedremo molto Hopper nella sua parte più vulnerabile, riveleremo molti punti del retroscena a cui abbiamo solo accennato. Vedremo molti di questi diversi argomenti, e inoltre, possiamo vedere una sua rinascita".

Non abbiamo ancora notizie sulla data di debutto della nuova stagione, per ulteriori informazioni vi invitiamo a guardare la scheda relativa!

Fonte: Comic Book