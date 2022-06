Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'attore di Star Trek: The Next Generation LeVar Burton ha rivelato in una intervista di aver girato alcune scene con sua figlia nella terza stagione di Star Trek: Picard.

Lo spettacolo ha avuto nelle sue prime due stagioni alcuni cameo, come quello di Whoopi Goldberg nei panni di Guinan e John De Lancie in quelli di Q nella seconda stagione, mentre nella prima hanno fatto la loro comparsa Jonathan Frakes e Marina Sirtis. Il terzo e ultimo capitolo di Star Trek: Picard però sarà una reunion della maggior parte del cast della serie madre: torneranno infatti LeVar Burton, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Gates McFadden e Michael Dorn.

In una recente intervista in cui Burton parlava di altri suoi lavori, inevitabilmente, l'argomento si è spostato su Star Trek e ha rivelato che non solo ha finito di girare la sua parte nell'imminente terza stagione, ma che ha anche avuto l'opportunità di lavorare con sua figlia Mica:

"È stato molto divertente su così tanti livelli. Lavoro anche con mia figlia: mia figlia, Mica, interpreta una delle due figlie di Geordi. Quindi l'intera trama riguarda davvero la prossima generazione per molti aspetti".

Mica Burton si è ritagliata un proprio spazio, diventando una famosa cosplayer, conduttrice e attrice a pieno titolo. Il ruolo che l'attrice interpreta in Star Trek: Picard rivela anche un po' di dettagli sul personaggio del padre. Infatti l'ultima volta che è comparso, in Star Trek: Nemesis, LaForge non aveva figli. Presumibilmente, la serie colmerà le lacune e consentirà agli spettatori di scoprire alcuni dettagli in più sul personaggio.

Le riprese dell'ultima stagione di Star Trek: Picard sono già terminate ma ancora non si ha una data di debutto ufficiale.

Fonte: Screen Rant