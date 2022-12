Star Trek: Picard 3 sarà Collegata a Deep Space Nine e Voyager

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Sembra proprio che la terza e ultima stagione di Star Trek: Picard si prepari a chiudere in bellezza le vicende dell’intrepido ex-ammiraglio della Flotta Stellare interpretato da Patrick Stewart, offrendo numerose e gradite sorprese per tutti i suoi fan.

Come sappiamo infatti i nuovi episodi vedranno il ritorno di un gran numero di volti dello storico equipaggio dell’Enterprise apparso in Star Trek: The Next Generation, ma pare che ci saranno ulteriori legami con altri show del franchise creato da Gene Roddenberry.

Stando a un’intervista rilasciata dal produttore esecutivo Terry Matalas, il prossimo arco narrativo si collegherà anche con Deep Space Nine e Voyager:

“Ritengo che sia importante per i fan di Deep Space Nine venir considerati. Lo show è inoltre una continuazione di Voyager considerando già la presenza di Sette di Nove (Jeri Ryan). C'è davvero una grande e ricca possibilità di rendere omaggio a tutto ciò che è venuto prima”.

Non resta quindi che attendere il prossimo 23 febbraio per poter assistere a quel che si prospetta come un entusiasmante epilogo della storia.

Fonte: Screen Rant