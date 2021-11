Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 minuti fa

Più di quattro anni dopo il lancio della serie con Sonequa Martin-Green su Netflix, Star Trek: Discovery lascia la piattaforma.

In un accordo appena concluso tra ViacomCBS e Netflix, la società controllata da Shari Redstone ha posto fine al lucroso accordo finanziario che ha lanciato Star Trek: Discovery nel 2017.

Regno Unito, Germania, Irlanda, Austria e Svizzera saranno tra i primi mercati a trasmettere in streaming la serie TV su Paramount+, mentre ViacomCBS ha affermato che, come parte di un'espansione accelerata, prevede di essere presente in circa 45 mercati entro il prossimo anno circa.

Inutile dire quanto il tempismo sia perfettamente pessimo, dato che proprio in questi giorni il nuovo capitolo di Star Trek: Discovery avrebbe debuttato sulla piattaforma. I fan dovranno quindi attendere il prossimo anno per visionare il nuovo lotto di episodi.

Fonte: Deadline