Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Burnham e l'intero equipaggio della USS Discovery torneranno per nuove avventure nello spazio: Star Trek: Discovery è stato rinnovato per una quinta stagione.

Il quarto capitolo attualmente in corso vede Burnham salire sulla sedia del Capitano, mentre l'equipaggio viaggia alla ricerca di un'anomalia che rappresenta una grave minaccia per la galassia - una storia parzialmente ispirata dall'attuale pandemia.

"Stiamo prendendo lo spirito di ciò che stiamo vivendo, per poi guardare attraverso gli occhi dei nostri personaggi e vedere come risponderebbero a qualcosa che è più grande di loro", ha spiegato in precedenza la showrunner Michelle Paradise. “In questo caso, è un'anomalia scientifica. Ad inizio stagione non sappiamo cosa sia, da dove venga, quale sia la sua natura. I nostri eroi dovranno capirlo".

Fonte: TVLine