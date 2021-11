Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La nuova stagione vedrà alcuni cambiamenti per l'equipaggio della Discovery, tra cui Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) assumere il ruolo di nuovo Capitano della nave. Dopo aver condiviso il trailer ufficiale, Paramount+ ha rilasciato le nuove foto dello show, offrendo nuovi sguardi alla troupe e alcuni scatti del dietro le quinte. Le foto mostrano l'equipaggio nelle loro nuove uniformi della Flotta Stellare, e per i fan di vecchia data sarà emozionante vedere Burnham nello stesso rosso indossato dal Capitano durante l'era di Star Trek: The Next Generation. Le immagini pubblicate mostrano anche Tilly (Mary Wiseman), Book (David Ajala), Saru (Doug Jones), Stamets (Anthony Rapp), Culber (Anthony Rapp), Adira (Blu del Barrio).

Secondo la sinossi ufficiale della stagione, Burnhan, Saru, Tilly e il resto dei membri dell’astronave dovranno gestire una minaccia diversa da tutte quelle incontrate finora, che rischia di sconvolgere ogni pianeta, appartenente o meno alla Federazione.

La quarta stagione di Star Trek: Discovery sarà presentata in anteprima su Netflix il 18 novembre.

