Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Quest'anno è il 20° anniversario del debutto della storica Star Trek: Enterprise, e la premiere della nuova stagione di Star Trek: Discovery ha reso omaggio all'iconico capitolo. Kobayashi Maru riprende da dove si era interrotta la stagione precedente, e Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) è ora il Capitano della Discovery.

La nave e il suo equipaggio viaggiano nella galassia trasportando il dilitio e sperando di riconnettere i pianeti della Federazione. Poiché il motore a spore le consente di intraprendere questo viaggio per ricostruire la Federazione, e poiché si è scoperta la causa del Grande Fuoco, la nave e il suo equipaggio sono diventati degli eroi per la Federazione: a onore di ciò, Burnham è invitata al quartier generale della Flotta Stellare per parlare di fronte a una nuova generazione di cadetti. Durante l'evento, la neoeletta Presidente della Federazione, Laira Rillick, richiama l'attenzione sull'Archer Spacedock.

Questo prende il nome da Jonathan Archer, il capitano della prima nave stellare Enterprise, designata NX-01. Star Trek: Enterprise ha raccontato le sue avventure esplorando i quadranti alfa e beta per la Terra Unita, formando alleanze che avrebbero portato alla fondazione della Federazione. In seguito sarebbe diventato uno dei primi presidenti della Federazione. Archer's Theme, un brano composto da Dennis McCarthy per la colonna sonora di Star Trek: Enterprise, viene riprodotto durante questa scena nella premiere della stagione di Star Trek: Discovery, appunto per sottolineare questa connessione.

Rillick afferma che Archer Spacedock è il luogo in cui la Flotta Stellare aggiornerà la sua attuale flotta di navi per l'era post-Grande Fuoco, e dove costruirà la sua prossima generazione di navi. Sembra appropriato che la Flotta Stellare onori uno dei suoi primi pionieri usando il suo nome per commemorare una struttura che si rivelerà vitale per una nuova era per la Federazione.

Fonte: Comic Book