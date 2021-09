Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante i festeggiamenti dello Star Trek Day, Paramount+ ha annunciato che la quarta stagione di Star Trek: Discovery sarà presentata in anteprima giovedì 18 novembre. L'annuncio è stato accompagnato da un'anteprima del nuovo lotto di episodi, introdotto virtualmente da Sonequa Martin-Green (Michael Burnham).

Secondo un comunicato stampa, il quarto capitolo di Star Trek: Discovery trova il Capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery di fronte a una minaccia molto diversa da tutte quelle che abbiano mai incontrato. La Federazione e i mondi che non ne fanno parte dovranno affrontare l'ignoto e lavorare insieme per garantire un futuro pieno di speranza per tutti.

La terza stagione di Star Trek: Discovery si era conclusa con Michael Burnham come Capitano della Discovery. Questo è un grosso cambiamento e, in un'intervista, Martin-Green ha parlato di cosa ciò significhi per lei:

"È indescrivibile. Oggi al timone c'è una donna di colore, sono il Capitano di quel franchise ed è una cosa enorme per me".

Nella quarta stagione di Star Trek: Discovery rivedremo i volti noti di Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker) e Blu del Barrio (Adira).

Star Trek: Discovery verrà trasmesso in streaming esclusivamente su Paramount+ negli Stati Uniti, e contemporaneamente sarà rilasciata su Netflix in 190 Paesi, tra cui l'Italia.

Fonte: Comic Book