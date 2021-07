Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

Di recente Alex Kurtzman - nel franchise di Star Trek dal 2009 - è stato ospite al The Pod Directive, il podcast ufficiale di Star Trek (disponibile su Apple Podcast) e, nel corso dell'intervista ha parlato della possibilità di realizzare un episodio musical:

"Niente mi renderebbe più felice. Ci ho pensato, e se mai avessimo fatto uno Short Trek, sarebbe stato il formato perfetto per farlo. Il fatto è che se vuoi creare un episodio musical, bisogna che sia brillante come 'Once More, With Feeling' di Buffy l'Ammazzavampiri. Deve esserci un concetto che renda necessario un musical o avere un'idea molto buona per far sì che le persone inizino a cantare, e dobbiamo ancora capire come fare. Ma niente mi renderebbe più felice. Morirei per vederlo".

Ed è per questo, come afferma anche durante il podcast, che Kurtzman continua a ingaggiare attori con talento musicale nelle varie serie di Star Trek, come se si stesse preparando da sempre per questo grande progetto. Infatti, Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) ha interpretato Mark Cohen nel musical di Broadway, Rent, del 1996 e nell'omonimo adattamento cinematografico del 2005. Inoltre, Isa Briones (Star Trek: Picard) è la voce di Blue Skies, la colonna sonora del finale di stagione di Star Trek: Picard.



Fonte: Comic Book