Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Nelle scorse ore Apple TV+ ha condiviso il full trailer di Shrinking, comedy che vedrà tra i protagonisti Jason Segel (How I Met Your Mother) e Harrison Ford (1923), i quali collaborano per quello che sarà sicuramente un interessante viaggio emotivo.

Lo spettacolo darà la propria opinione su temi non indifferenti come dolore, malattia terminale e cure per la salute mentale, attraverso le comiche dei tre personaggi principali.

Insieme a Segel e Ford il cast vede la presenza di Jessica Williams, Christa Miller, Michael Urie, Luke Tennie e Lukita Maxwell.

Secondo la descrizione ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Shrinking segue un terapeuta in lutto che inizia a infrangere le regole, dicendo ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone...compresa la sua".

Shrinking sarà presentato in anteprima su Apple TV+ con i primi due episodi venerdì 27 gennaio, seguiti da una nuova puntata ogni venerdì. Per tutte le informazioni sulla serie TV, vi consigliamo questo articolo.

Fonte: Comic Book