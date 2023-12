Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 dicembre 2023

Viriamo totalmente di genere per parlare di una commedia uscita lo scorso gennaio e ingiustamente passata in sordina tra il pubblico italiano: Shrinking.

Creata da Bill Lawrence, Jason Segel e Brett Goldstein per Apple TV+, non è solo una delle migliori serie TV del 2023: è una profonda esplorazione della psiche umana, una miscela avvincente di dramma psicologico e momenti commoventi che la rendono un must per chiunque apprezzi una trama ricca di sfumature.

Shrinking si distingue per l'esplorazione di temi come il dolore, la perdita, l'amore e la redenzione. La serie tratta questi argomenti con una profondità e un realismo rari nella televisione contemporanea, evita sfumature moralistiche presentando invece un ritratto crudo e onesto di queste esperienze universali. La narrazione è avvincente e stimolante, fornendo ampio spazio alla riflessione e alla discussione tra i suoi spettatori.

La sua forza risiede nei suoi personaggi ben sviluppati. Jimmy Laird (Jason Segel) è un terapista che rompe i confini convenzionali. Il suo viaggio alla scoperta di sé e l'approccio non convenzionale alla terapia lo rendono un personaggio affascinante da seguire. Il ritratto di Jimmy è ricco di sfaccettature e mette in risalto la sua vulnerabilità e il suo umorismo in egual misura. Jessica Williams brilla nel ruolo di Gaby, collega e amica di Jimmy, che mostra una grande alchimia con Segel.

La direzione di Bill Lawrence è encomiabile. Shrinking è girata in modo da enfatizzare il realismo dei personaggi e delle loro situazioni. Ogni personaggio è ben caratterizzato, il che non fa altro che aggiungere ulteriore autenticità. La serie eccelle nel rendere riconoscibili questi personaggi, consentendo agli spettatori di vedere parti di loro stessi nelle storie raccontate.

Lo spettacolo si distingue per il suo approccio originale alla narrazione, in cui combina abilmente il dramma psicologico con elementi di commedia e satira. Questo mix non solo rende Shrinking divertente, ma ne aumenta anche l’impatto emotivo: il modo in cui affronta argomenti come il dolore e la perdita è realistico e non sentimentale, mostrando come queste emozioni possano influenzare profondamente le nostre vite e le nostre relazioni.

Dati i temi trattati, la serie TV ha avuto un impatto significativo a livello culturale e sociale, dando vita a conversazioni sulla salute mentale, sulla terapia e sulle sfide personali in modo approfondito e inclusivo.

In definitiva, Shrinking è uno spettacolo che offre qualcosa per tutti. Una narrazione originale, la profonda esplorazione di temi complessi, personaggi ben sviluppati e grandi interpretazioni lo rendono uno dei migliori progetti del 2023. Che siate interessati alla psicologia, o che siate alla ricerca di una serie profonda e divertente, o semplicemente apprezzate la televisione ben fatta, Shrinking è un prodotto che soddisfa sotto tutti i punti di vista.