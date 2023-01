Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dal suo lancio nel 2019, Apple TV+ continua a offrire nuovi contenuti originali man mano che la piattaforma cresce. Tra i prodotti in arrivo nel corso del 2023 c'è Shrinking, serie TV guidata da Jason Segel, Harrison Ford e Jessica Williams.

Lo spettacolo darà la propria opinione su temi non indifferenti come dolore, malattia terminale e cure per la salute mentale, attraverso le comiche dei tre personaggi principali.

I terapisti in film e serie TV, proprio come i medici e altri professionisti, sono spesso trattati come mezzi narrativi nelle storie piuttosto che personaggi con pensieri, emozioni e desideri propri. Questo perché è esattamente così che le persone comuni vedono i loro terapisti o psicologi, poiché i pazienti cercano i loro consigli e le risposte per qualsiasi cosa causi loro problematiche. È facile dimenticare che, al di fuori delle loro vite professionali che trattano persone con traumi complessi e problemi di salute mentale, anche questi professionisti medici sono persone, e che anche loro possono avere le proprie opinioni e pregiudizi che tengono per sé nel trattamento di un paziente. Questo pone due domande che potrebbero venire in mente a qualcuno in cerca di terapia: cosa sta davvero pensando questo terapeuta? E cosa succederebbe se dicesse quello che pensa veramente?

Queste sono domande a cui Shrinking tenterà di rispondere.

Con due attori leggendari alla guida dello spettacolo e un trio di esperti scrittori comici al timone, Shrinking sembra sicuramente una serie estremamente promettente.

Mentre ci avviciniamo alla data di debutto, ecco tutte le informazioni.

Trama

La premessa dello spettacolo è che un terapista in lutto ed emotivamente sconvolto, Jimmy (Jason Segel), inizia a infrangere le regole con i suoi clienti. Abbandona la metodologia clinica di supporto e offre i suoi pensieri autentici, non alterati. In altre parole, dice ai suoi clienti esattamente cosa pensa. Questa tecnica è in conflitto con gli anni di istruzione, formazione ed esperienza di Jimmy. Tuttavia, questa nuova tecnica ha causato cambiamenti nella vita di Jimmy e dei suoi clienti, cementando la terapia non tradizionale di Jimmy come impresa degna di nota.

Le sue azioni non sono ovviamente senza conseguenze.

Jimmy lavora al fianco di altri professionisti della salute mentale, che sono dubbiosi sui suoi nuovi metodi. Oltre al loro scetticismo, i colleghi di Jimmy hanno problemi personali.

Jimmy è terapista in una pratica di successo, una pratica introdotta dal suo capo e mentore, il Dr. Paul Rhodes (Harrison Ford). Rhodes ha forgiato una carriera di successo come "blue-collar shrink" e pioniere nella terapia del comportamento cognitivo a cui viene diagnosticato il Parkinson, cambiando la cognizione che ha della sua vita. Rhodes considera la sua eredità, la sua famiglia e i suoi protetti, Jimmy e Gaby, il tutto mentre cerca di mantenere il suo tipico atteggiamento distaccato e diretto.

Tutto raggiunge il punto di non ritorno quando il Dr. Rhodes, Jimmy, Gaby e i loro clienti vengono tutti spinti in una nuova dura realtà, una non ammortizzata da un supporto emotivo caldo e confortante.

Cast

Shrinking vedrà la presenza di:

Jason Segel - James Laird;

- James Laird; Jessica Williams - Gabrielle Evans;

- Gabrielle Evans; Harrison Ford - Paul Rhodes;

- Paul Rhodes; Luke Tennie - Sean;

- Sean; Michael Urie - Brian;

- Brian; Lukita Maxwell - Alice;

- Alice; Christa Miller - Liz;

- Liz; Ted McGinley - Derek;

- Derek; Heidi Gardner - Grace;

- Grace; Lilan Bowden - Tia;

- Tia; Mike C. Nelson - Dan;

- Dan; Tilky Jones - Donny;

- Donny; Jack Stuart - Malik;

- Malik; Kimberly Condict - Wally;

- Wally; Ryan Caltagirone - Dave;

- Dave; Asif Ali - Alan;

- Alan; Devin Kawaoka - Charlie;

- Charlie; Rachel Stubington - Summer.

Produzione e curiosità

Oltre a recitare nella serie TV Jason Segel è anche co-creatore e sceneggiatore, ed è affiancato da due dei più grandi nomi del mondo televisivo comico: il creatore di Ted Lasso Bill Lawrence e la scrittrice (nonché star) di Ted Lasso Brett Goldstein. Segel, Lawrence e Goldstein sono inoltre produttori esecutivi insieme a Neil Goldman (Community), Jeff Ingold (Ted Lasso) e Liza Katzer (Ted Lasso).

In un'intervista dello scorso anno Brett Goldstein ha parlato del casting di Harrison Ford:

"Finora è stato fantastico. Ci stavo riflettendo, ed è sempre stato divertente. È divertente in Indiana Jones, è divertente in tutto il suo lavoro, è divertente per natura. Non ha mai fatto una commedia diretta prima, e dovreste chiederglielo, ma penso che stia adorando Shrinking. Quando abbiamo fatto la prima lettura del copione ha fatto morire dal ridere tutti quanti. È stato stupefacente. Penso che sia molto emozionato di riuscire finalmente a fare una vera e propria comedy perché, da quello che mi sembra, penso che abbia sempre voluto farne una ma non ne abbia mai avuto la possibilità. Quindi è incredibile avere quest'uomo alla sua età e con il suo talento, poter fare qualcosa di nuovo. È molto bello".

Shrinking segna una prima volta, ma anche delle reunion: se questo sarà il primo ruolo televisivo in una commedia per Harrison Ford - dopo una carriera di franchising cinematografici - lo spettacolo rappresenta anche un'ulteriore collaborazione con Brett Goldstein e la seconda collaborazione di Jason Segel con Apple TV+ dopo che l'adattamento del 2022 The Sky is Everywhere.

Trailer e data di uscita

Di seguito l’unico teaser trailer rilasciato dall'azienda di Cupertino.

Shrinking sarà presentato in anteprima su Apple TV+ con i primi due episodi venerdì 27 gennaio, seguiti da una nuova puntata ogni venerdì.