Apple TV+ ha annunciato che il dramma horror di M. Night Shyamalan Servant tornerà per la sua terza stagione venerdì 21 gennaio 2022, con la presentazione del primo teaser trailer dello show.

Il terzo capitolo, composto da 10 episodi, debutterà settimanalmente con nuovi episodi sulla piattaforma streaming della mela, ogni venerdì.

Creata da Tony Basgallop, la serie segue una coppia di Filadelfia in lutto dopo che un'indicibile tragedia crea una frattura nel loro matrimonio e apre la porta di casa ad una forza misteriosa. Lauren Ambrose (Six Feet Under) e Toby Kebbell recitano al fianco di Nell Tiger Free e Rupert Grint, la terza stagione della serie porta il nuovo membro del cast Sunita Mani (Mr. Robot, GLOW).

Servant è stato rinnovato per la sua terza stagione prima che la seconda stagione fosse presentata in anteprima all'inizio di quest'anno, e i fan saranno felici di sapere che è già tutto pronto per il finale della serie. Parlando in una precedente intervista con ComicBook.com, Shyamalan ha rivelato di non aver avuto un’idea del finale all'inizio della sua avventura, ma ora sa come andrà a finire.

"Ero molto ambizioso di proseguire dopo la prima stagione, ma poi dopo la seconda ho detto: 'Non posso più farlo finché non sappiamo dove stiamo andando.' Devo sapere dove stiamo andando", ha detto Shyamalan.

"Non posso continuare a fare episodi e non sapere esattamente dove stiamo andando, perché questa persona è lì e il significato di quello che sta dicendo. Poi quando eravamo tutti a casa ho scritto ciò che volevo e sognavo per lo spettacolo per il suo finale".

Dopo la presentazione della seconda stagione della serie in anteprima, la serie si è guadagnata l'approvazione nientemeno che del maestro dell'horror Stephen King che ha twittato:

"Se c'è qualcosa di più inquietante o più assurdo di questo, non so cosa sia. Messa a fuoco stretta, grande recitazione e atmosfera".

SERVANT (Apple+): If there’s anything creepier or more bingeworthy than this, I don’t know what it is. Tight focus, great acting and atmosphere. Two seasons available. No, that’s wrong. 1 episode still outstanding. — Stephen King (@StephenKing) March 15, 2021

Le prime due stagioni di Servant sono in streaming su Apple TV+. In questa sezione è possibile consultare le nostre recensioni delle prime due stagioni.



