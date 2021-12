Servant 3: il Nuovo Inquietante Trailer della Stagione Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Apple TV+ ha svelato il nuovo inquietante trailer della terza stagione della serie TV thriller Servant ideata da Tony Basgallop.

Dopo aver annunciato il rinnovo per una quarta ed ultima stagione, il colosso californiano rivela ai fan un quesito fondamentale per il prossimo capitolo della serie TV nel nuovo video. Se non è stato Dio a restituire il piccolo Jerico ai suoi genitori, chi lo ha fatto? Sembrava che per la famiglia Turner le cose si fossero finalmente aggiustate, ma non passa molto tempo prima che la situazione inizi a farsi di nuovo allarmante.

Tre mesi dopo gli ultimi avvenimenti, Dorothy e Sean (Lauren Ambrose e Toby Kebbel) stravedono per Jericho, Julian (Rupert Grint) ha una nuova fidanzata e Leanne (Nell Tiger Free) è tornata a casa ma porta ancora più scompiglio nella famiglia. Così Dorothy si sente sempre più minacciata e preoccupata per la sicurezza di Jericho. Mentre i Turner lottano per mantenere integra la loro famiglia, devono quindi fare i conti con il prezzo del ritorno di Jericho.

Girata e prodotta dal genio di M. Night Shyamalan (Wayward Pines), regista indiano del film Unbreakable, la serie TV Servant tornerà con la sua terza stagione dal 21 gennaio sulla piattaforma Apple TV+.

Fonte: Comic Book