Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Le riprese sul set della miniserie Marvel Secret Invasion sono in corso, e in queste ultime ore sono trapelate altre foto e video dal set che seguono Emilia Clarke (Game of Thrones) in azione.

Oltre a una ambientazione di strade danneggiate, c’è un ritaglio di giornale che mostra James Rhodes (Don Cheadle) stringere la mano al presidente Ritson (Dermot Mulroney). I due si troveranno a Londra per la crisi, e nelle altre foto si può vedere il tipico bus a due piani e le foto sono scattate a Liverpool. Inoltre, nella quarta immagine, si può vedere il manifesto Rogers: il Musical, visto nella serie TV Hawkeye.

Mentre, una nuova clip, svela Emilia Clarke in una scena di lotta. L'attrice londinese è a terra con una persona molto più grande che incombe su di lei, la mano intorno al suo collo, potrebbe essere uno Skrull. Si può vedere Clarke fare un movimento a scatti, forse preparando la sua fuga dalla situazione.

SPOILER ! Emilia Clarke filming Secret Invasion. pic.twitter.com/1yAoYNKU6v — Undeuxtrois (@Daenerys4lyfe) March 6, 2022

Il cast include Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir.

Il produttore Jonathan Schwartz ha accennato a quanto sarà diversa la serie TV dai fumetti che l'hanno ispirata. Lo show vedrà gli alieni Skrulls invadere silenziosamente la Terra ed infiltrarsi, assumendone l’aspetto, fra le fila dei supereroi del pianeta.

Secret Invasion sarà probabilmente rilasciata entro la fine dell'anno e sarà trasmessa su Disney+.

Fonte: Comic Book