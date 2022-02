Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Un nuovo lotto di foto del set di Secret Invasion permette di dare un nuovo sguardo alla serie TV di Disney+ in fase di produzione. Le immagini mostrano varie scene: possiamo vedere quello che sembra un set subacqueo, la fase di trucco di uno Skrull e altro.

Precedenti fughe di notizie dal set mostravano le nuove star della serie e i veterani del Marvel Cinematic Universe, tra cui Samuel L. Jackson e Cobie Smulders e i nuovi arrivati Ben-Adir ed Emilia Clarke. Ovviamente, nulla di ciò che abbiamo visto finora ci dice qualcosa sulla trama dello spettacolo, a parte ciò che già sappiamo dalle scene post-credit di Spider-Man: Far From Home, che mostrano Nick Fury al comando di una base piena di Skrull nello spazio, mentre il leader Talos e sua moglie prendono il suo posto e quello di Maria Hill sulla terra.

Riguardo la trama il creatore Ben Schwartz ha stuzzicato i fan della Marvel:

"Come tutti gli adattamenti della Marvel non sarà sicuramente un adattamento 1:1 dei fumetti, anche se richiede molta di quella atmosfera paranoica e funziona con quella trama. Penso che sia letteralmente tutto ciò che posso dire al riguardo. Per ora lo terremo segreto".

Alcune voci hanno indicato che la serie TV Secret Invasion avrebbe osato di tutto, ma già Kevin Feige in passato aveva annunciato che sarebbe stato uno spettacolo più focalizzato su alcuni personaggi piuttosto che un evento Marvel su larga scala:

"Beh, c'erano più personaggi nella serie a fumetti di Secret Invasion di quanti ce ne fossero in Endgame, quindi no, non sarà così, ma sarà uno show più incentrato su Sam Jackson e Ben Mendelson e toccherà gli elementi di paranoia della serie a fumetti che è stata ricca di colpi di scena".

Non si hanno ancora notizie sulla data di uscita di Secret Invasion, ma probabilmente sarà rilasciata entro il 2022.

Fonte: Comic Book