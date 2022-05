Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 minuti fa

Grazie agli upfronts di questa settimana, si sono scoperte nuove informazioni sul prossimo prodotto dei Marvel Studios, Secret Invasion. Nata dal finale di Captain Marvel, la serie si concentra sull'indagine di Fury su una fazione di Skrull che vive da anni sulla Terra, e nello spettacolo potrebbero comparire alcuni volti familiari dell'MCU che gli spettatori, nel corso degli anni, hanno imparato a conoscere. In precedenza, Jackson ha offerto alcune informazioni sullo spettacolo, e di come ha potuto scoprire nuove sfaccettature di Nick Fury.

Durante gli upfronts Kevin Feige ha collaborato con Jackson per la promozione di Secret Invasion: in quell'occasione le cose si sono fatte molto interessanti, perché mentre i fan sapevano che lo show avrebbe fatto parte della timeline dell'MCU, Feige ha offerto un po' più di chiarezza...che ha causato un po' di confusione. Pur impegnandosi ancora nella politica dei Marvel Studios di offrire il minor numero di dettagli possibile, ha affermato che la serie si sarebbe svolta "durante The Blip, quando metà dell'universo è stata decimata da Thanos ed esplorerà gli eventi accaduti in quel periodo". Quindi, se si svolge tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, allora abbiamo un enorme mistero di fronte a noi, perché anche se tutti abbiamo visto quella scena post-credit di cui sopra, Maria Hill e Fury sono stati blippati.

"Ci sono cose che nemmeno io sapevo di Nick Fury che ho appena scoperto", ha spiegato Jackson. "Le menti dietro a quello che è successo durante il Blip sono fantastiche. Questo fa parte di ciò che stiamo scoprendo ora, realizzando la serie". E quelle scoperte hanno offerto all'attore maggiori opportunità di esplorare la personalità di Fury:

"Mi sta dando l'opportunità di esplorare qualcosa di diverso dalla durezza di Nick Fury. Mi sono divertito a farlo e non vedo l'ora che gli spettatori vengano a conoscenza di quegli aspetti".

Il cast di Secret Invasion include Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald, Martin Freeman e Don Cheadle.

Fonte: Bleeding Cool