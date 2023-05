Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 maggio 2023

Samuel L. Jackson e il cast di Secret Invasion accompagnano i fan in uno speciale sguardo al dietro le quinte del prossimo progetto dei Marvel Studios che segna il ritorno di Nick Fury, il quale è stato impegnato nello spazio con gli Skrull invece di svolgere i suoi compiti sulla Terra. Ciò ha permesso che il pianeta fosse lasciato aperto a un'invasione da parte di un gruppo di Skrull, che sono stanchi di stare seduti in disparte in attesa che venga trovata loro una nuova casa.

"Non puoi avere Secret Invasion senza un'invasione, giusto? Quale sarebbe il punto altrimenti? Come lo chiameresti? Secret Attempted Invasion? Secret Nearly Got There Invasion?", ha affermato Ben Mendelsohn.

Il trailer contiene commenti delle star della serie TV Maria Hill (Cobie Smulders), James Rhodes (Don Cheadle), Everett Ross (Martin Freeman), Sonya Falsworth (Olivia Colman) e G'iah (Emilia Clarke).

Secondo la descrizione ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "In Secret Invasion dei Marvel Studios, Samuel L. Jackson è il protagonista Nick Fury, mentre Ben Mendelsohn è lo Skrull Talos, personaggi introdotti in Captain Marvel. Il crossover della presenta una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra anni prima".

Secret Invasion sarà rilasciato su Disney+ il 21 giugno.

Fonte: Comic Book