Durante la presentazione al Comic-Con di San Diego, la Marvel ha svelato un primo sguardo a Secret Invasion.

Creato da Kyle Bradstreet per Disney+, lo show avrà come protagonista Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders, che cercherà di difendere la Terra da un'invasione. Gli Skrull, la razza aliena presente nel fumetto che ha ispirato lo show televisivo, sarà presente anche nella nuova serie, sebbene il loro ruolo rimanga ancora poco chiaro.

"Se pensiamo al mondo in cui si trovano, gli Skrull esistono da quando li abbiamo visti in Captain Marvel", ha dichiarato Smulders. "Si sono moltiplicati, sono buoni? Sono cattivi? Lo scopriremo nella serie. Ma di certo ce ne sono molti e quindi la situazione si trasforma in una sorta di 'Posso fidarmi di te? O no?'. Ed è davvero bello. È sicuramente pieno di tensione".

Secret Invasion vedrà anche Hill riunirsi con Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Smulders ha lasciato intendere che il loro rapporto potrebbe non essere più quello di una volta:

"Sì, se n'è andato. Hill ha tenuto le redini della situazione, capite cosa intendo? Il ricongiungimento è provvisorio. Penso che Maria Hill creda di poter fare qualsiasi cosa. Se la cava bene. Ha gestito molte cose per essere solo un'umana insignificante, capite cosa intendo? Ma credo che si renda conto di quanto quest'uomo sia distrutto dalla perdita e dalle esperienze passate e che sia molto preoccupata per questo".

Cobie Smulders ha interpretato Maria Hill per la prima volta nel film The Avengers del 2012. È tornata nell'MCU in diverse occasioni in ruoli di supporto prima di ottenere il ruolo da protagonista in Secret Invasion:

"Sì, vorrei dire, continuano a chiedermi di recitare", ha sostenuto l’attrice, riflettendo sul decennio trascorso nei panni di Hill . "Mi chiamano e mi dicono: ‘Stiamo pensando a questo ruolo’. Voglio dire, la storia di Spider-Man è stata una bellissima sorpresa e questa è una cosa stupenda che stanno facendo qui alla Marvel, dove le storie si sovrappongono, come fanno nei fumetti. Essere in grado di fare una serie come Secret Invasion permette al pubblico di vedere quei personaggi in situazioni che non sono particolarmente intense. Siamo in grado di vedere questi personaggi chiacchierare in situazioni tranquille. Come sarebbe, invece, la conversazione quando si è seduti in un rifugio in attesa di ricevere informazioni su una bomba? È molto più umano e si vede un lato diverso di questi personaggi. È stato emozionante esplorare questo aspetto".

Secret Invasion debutterà su Disney+ nella primavera del 2023.

