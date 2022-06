Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Peacock ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Rutherford Falls, che presenterà in anteprima tutti gli otto episodi il 16 giugno. Nata dai co-creatori Sierra Teller Ornelas, Michael Schur e Ed Helms, la serie segue i migliori amici Nathan Rutherford (Helms) e Reagan Wells (Jana Schmieding) mentre affrontano le loro carriere, vite amorose e grandi cambiamenti nella loro piccola città e nella riserva dei nativi americani con cui confina, provocati dal dirigente del casinò Terry Thomas (Michael Greyeyes).

Ornelas ha dichiarato: "Ed Helms, Mike Schur e io ci siamo divertiti moltissimo a fare uno spettacolo sincero e da ridere a crepapelle che raffigura i nativi americani in modi che non si vedono mai in televisione. Ci auguriamo che la stagione 2 vi piaccia".

Ornelas è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva insieme a Mike Falbo, David Milner e Morgan Sackett. Il cast comprende Ed Helms, Jana Schmieding, Michael Greyeyes, Jesse Leigh, Dustin Milligan, Dallas Goldtooth e Kaniehtiio Horn, e la serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Fremulon, 3 Arts Entertainment e Pacific Electric Picture Company.

Fonte: Variety