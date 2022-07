Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 18 ore fa

La scorsa domenica Kiernan Shipka ha fatto ritorno in Riverdale, riprendendo il suo ruolo di Sabrina Spellman, venuta in aiuto di Cheryl (Madalaine Petsch) in “Le streghe di Riverdale”, dopo che i primogeniti della città sono stati sterminati grazie alle macchinazioni di Percival Pickens (Chris O'Shea). Sabrina ha aiutato a riportare in vita tante persone, e questa non è certamente la prima volta che la strega viene ad aiutare a salvare la situazione, ma probabilmente non sarà neanche l'ultima.

L'attrice, a tal proposito, si è così espressa:

"Si, deve tornare. Penso che avranno di nuovo bisogno del suo aiuto. Direi che dovranno avere fiducia che tutto si risolverà ma alla fine della giornata, probabilmente, chiameranno di nuovo Sabrina. Avranno bisogno di lei, ne sono certa".

Ha inoltre affermato che si è molto affezionata al suo personaggio, nonostante la cancellazione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ed è pronta a reinterpretarla di nuovo.

Riverdale va in onda ogni domenica su The CW. Le prime 5 stagioni sono disponibili in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book