Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha diffuso alcune foto di Chapter One Hundred and Sixteen: The Stand, il ventunesimo e penultimo episodio della sesta stagione di Riverdale, a poche ore dai colpi di scena avvenuti nella ventesima puntata.

La sinossi ufficiale sulla prossima puntata recita: “Quando il tentativo di Archie (KJ Apa) e Veronica (Camila Mendes) di negoziare con Percival (Chris O'Shea) non va come previsto, le forze del bene e del male finalmente si affrontano, portando ad alcune rivelazioni inaspettate. Nel cast anche Lili Reinhart, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner. Cierra Glaude ha diretto l'episodio, scritto da Danielle Iman e Evan Kyle".

Non sono molti i dettagli che si evincono dalla sinossi, sebbene il titolo dell’episodio possa essere un riferimento al romanzo di Stephen King L'Ombra dello Scorpione (The Stand, da cui è stata realizzata una serie TV), e le premesse per la puntata sembrano cariche di tensione e inquietudine.

Le prime 5 stagioni di Riverdale sono disponibili su Netflix, mentre la messa in onda di Chapter One Hundred and Sixteen: The Stand è prevista per domenica 24 luglio su The CW.

Fonte: Comic Book