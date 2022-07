Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato un'anteprima di Return to Riverdale, il ventesimo episodio della sesta stagione di Riverdale e, come suggerisce il titolo, Archie e la sua banda stanno ritornando al punto in cui la stagione era iniziata.

L'anteprima mostrata in seguito mostra una grande sorpresa: Polly (Tiera Skovbye) e Jason (Trevor Stines) sono entrambi vivi grazie alle azioni di Cheryl (Madelaine Petsch) e le cose potrebbero farsi più interessanti, oltre a poter diventare esplosive molto rapidamente.

Secondo la sinossi ufficiale dell'episodio, "Archie e la banda raccolgono informazioni su Percival in modo che possano capire meglio da dove proviene, usando queste notizie a loro vantaggio. Tuttavia, quando il loro piano ottiene un risultato inaspettato, la banda è costretta a pagare un prezzo terribile".

La star della serie TV Vanessa Morgan aveva precedentemente anticipato che gli eventi di Riverdale avrebbero avuto un grande impatto sulla sesta stagione, e ora sembra che questo “ritorno” potrebbe dare i suoi frutti:

"Se credi in altre dimensioni, ci sono realtà alternative contemporanee alla nostra, versioni diverse, conseguenze diverse, che si svolgono tutti allo stesso tempo. E poi, penso che verso la fine della stagione tutto ciò si combinerà, e vi renderete conto di come tutto sia collegato".

Le prime 5 stagioni di Riverdale sono disponibili su Netflix, mentre Return to Riverdale andrà in onda su The CW il 17 luglio.

Fonte: Comic Book