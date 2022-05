Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La sesta stagione di Riverdale ha ormai superato il giro di boa e, dopo la recente trasmissione del tredicesimo episodio, è tempo di conoscere qualche anticipazione in merito al prossimo appuntamento con le avventure di Archie e tutta la gang.

La rete televisiva The CW, per stuzzicare dunque le fantasie del pubblico, ha rilasciato la sinossi ufficiale della quattordicesima puntata, intitolata Chapter One Hundred and Nine: Venomous, che vedrà i protagonisti impegnati su più fronti o intenti a ponderare importanti decisioni.

Stando la sinossi ufficiale, con il palladio che funge da suo tallone d’Achille, Archie (KJ Apa) si adopererà per superare questa sua debolezza, così da avere una possibilità contro il malvagio Percival (Chris O'Shea). Nel frattempo Betty (Lili Reinhart) si rivolgerà a Jughead (Cole Sprouse) per aiutarla a riportare a galla alcuni ricordi repressi della sua infanzia, mentre Veronica (Camila Mendes) apprenderà una sconvolgente notizia che influenzerà il modo in cui interagisce con le persone intorno a lei. Infine Cheryl (Madelaine Petsch) si troverà a decidere se contattare o meno una sua ex fiamma.

Il prossimo episodio di Riverdale, che è stato scritto da Tessa Leigh Williams e diretto da Lisa Soper, debutterà in America il 15 maggio.

Fonte: Comic Book