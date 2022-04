Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver viaggiato lungo numerosi archi temporali in compagnia di Tabitha (Erinn Westbrook) e aver appreso quanto possa essere terribile Percival (Chris O'Shea), i fan di Riverdale scalpitano per sapere cosa ancora ha in serbo il teen-drama per loro.

A far fronte almeno parzialmente a questa curiosità, la rete televisiva The CW ha rilasciato online la sinossi ufficiale del tredicesimo episodio della sesta stagione, anticipando che gli oscuri piani del manipolatore e perfido discendente del generale Pickens prenderanno sempre più corpo, coinvolgendo una buona dei protagonisti.

Stando infatti a quanto comunicato, i nuovi step del progetto di Percival prenderanno Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes), Cheryl (Madelaine Petsch) e Reggie (Charles Melton) totalmente alla sprovvista, costringendoli ad affrontare i loro traumi passati.

Ad occuparsi della scrittura è stato Aaron Allen, mentre Ruba Nadda ha diretto l’episodio in questione, intitolato Chapter One Hundred and Eight: Ex-Libris, che andrà in onda in America il prossimo 8 maggio.

Fonte: Comic Book