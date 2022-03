Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato nuove foto dell'episodio Capitolo Centouno: Unbelievable, l'imminente ritorno della sesta stagione di Riverdale. Lo spettacolo tornerà alle conseguenze dell'attentato alla casa di Archie Andrews, avvenuto nel finale della quinta stagione, e affronterà le sue ramificazioni in alcuni modi inaspettati. Anche se nessuno può indovinare cosa porteranno questi episodi post-Rivervale, sembra che le altre dimensioni e realtà che sono state viste finora potrebbero avere un impatto duraturo.

Ecco le parole di Vanessa Morgan in un'intervista:

"Ci saranno un sacco di cose folli e interessanti per la trama di Toni nella sesta stagione. ci sono altre dimensioni. Sarà molto, molto bello e diverso da qualsiasi altra stagione. Adoro l'aspetto magico. Se credi in altre dimensioni, allora ci sono realtà alternative che accadono tutte contemporaneamente, versioni diverse, risultati diversi, che si svolgono tutte nella tua vita allo stesso tempo. Poi penso che verso la fine della stagione tutto si unirà e ti renderai davvero conto di come tutto si relaziona".

La sinossi dell'episodio recita: "Mentre iniziano a diffondersi le notizie sull'attentato a casa di Andrews, Archie, Betty e Jughead iniziano a fare i conti con misteriosi effetti collaterali dell'esplosione. Veronica va nel panico dopo aver appreso che Hiram potrebbe essere coinvolto e Cheryl è consumata dal senso di colpa quando crede di aver contribuito all'esplosione".

Riverdale tornerà con il nuovo episodio domenica 20 marzo su The CW.

