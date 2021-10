Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un episodio al cardiopalma sembra attendere i fan di Riverdale, quando la serie tornerà la prossima settimana con l’atteso finale della quinta stagione.

Stando infatti alla sinossi recentemente pubblicata online, Archie (KJ Apa) e compagni si troveranno a raccogliere i pezzi di quello che forse è stato uno degli anni più difficili mai affrontati, mentre un incidente da Pop li costringerà a prendere una decisione difficile sul futuro della città.

Un ulteriore sguardo è stato anche offerto dalla pubblicazione del promo ufficiale, che anticipa non solo nuove relazioni per Veronica (Camila Mendes), Reggie (Charles Melton), Betty (Lili Reinhart) e il protagonista dalla rossa chioma, ma termina con un’inquietante immagine di Cheryl (Madelaine Petsch) avvolta fra ardenti fiamme.

Quale sarà dunque il destino dei ragazzi? Quale oscura svolta si sta per affacciare all’orizzonte?

Come aveva preannunciato il creatore Roberto Aguirre-Sacasa (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), in vista del prossimo debutto della nuova stagione, un’atmosfera minacciosa sembra aleggiare nell’aria.

“Le forze si stanno radunando per una battaglia finale tra il bene e il male, mentre le telecamere iniziano a girare la sesta annata di Riverdale. Ma quali saranno gli schieramenti? Chi vivrà, e chi morirà? Ogni cosa è stato un preludio per giungere a questo momento”.

Il diciannovesimo episodio della quinta stagione di Riverdale, dall’allarmante titolo di “Chapter Ninety-Five: Riverdale: RIP (?)”, andrà in onda sulla rete The CW il prossimo 6 ottobre.

