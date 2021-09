Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha rilasciato una nuova anteprima di Chapter Ninety-Four: Next to Normal, il penultimo episodio della quinta stagione di Riverdale. L’episodio presenterà l’ultima deviazione a tema musicale dello show, con Alice Cooper (Mädchen Amick) che creerà “un mondo immaginario di fantasia musicale”, nel quale lei e la sua famiglia non hanno subito traumi. Dato lo stato della famiglia Cooper, che include diversi serial killer e vittime di serial killer – inclusa Polly Cooper (Tiera Skovbye), uccisa dal Mothmen – sarà interessante vedere cosa comporterà questo nuovo mondo, e come Betty Cooper (Lili Reinhart) risponderà ad esso.

Di seguito, il video rilasciato:

L’episodio vedrà anche Veronica Lodge (Camila Mendes) ed Archie Andrews (KJ Apa) considerare se andare a vivere insieme, e Tabitha Tate (Erinn Westbrook) chiederà a Jughead Jones (Cole Sprouse) di far finta di essere il suo ragazzo per una cena con i suoi genitori. Con la premiere della sesta stagione ormai vicina, molto probabilmente queste storyline avranno dei risvolti drammatici.

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha detto in un’intervista:

“Andando verso la sesta stagione, Archie è diventato una sorta di eroe, e sta facendo un viaggio da eroe, e ci sono ancora elementi del fumetto nella serie – come, ad esempio, il fatto che Veronica sia una figlia di papà. Bisogna lasciare che i personaggi e le storie si espandano in modo organico, e la differenza più grande è che ora i personaggi sono più grandi. Ora hanno venti anni, e questo cambia un po’ il DNA dello show, e ci permette di mostrare Archie e Jughead seduti a bere birra in modo del tutto naturale, perché non sono più adolescenti, e non stiamo infrangendo nessuna regola. Stiamo operando su un confine molto poroso, che scopriamo episodio dopo episodio”.

Di seguito, la sinossi di Chapter Ninety-Four: Next to Normal:

“FESTA DELLA MAMMA A RIVERDALE – Rifiutando di accettare ciò che le sta accadendo intorno, Alice (Mädchen Amick) crea un mondo immaginario di fantasia musicale nel quale i Cooper sono di nuovo una grande famiglia felice. Mentre sua madre continua a peggiorare, Betty (Lili Reinhart) prova di tutto per riportarla alla realtà. Intanto, Tabitha (Erinn Westbrook) coinvolge Jughead (Cole Sprouse) in una cena di famiglia con i suoi genitori, mentre Veronica (Camila Mendes) ed Archie (KJ Apa) prendono una decisione importante riguardo al loro futuro. Nell’episodio saranno presenti anche Madelaine Petsch, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton e Drew Ray Tanner. L’episodio è diretto da Ronald Paul Richard, e scritto da Tessa Leigh Williams”.

Next to Normal andrà in onda il 29 settembre.

