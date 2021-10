Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il villain principale del teen drama Riverdale targato The CW esce di scena al termine della quinta stagione, dopo quattro annate consecutive nel cast principale. L'attore di origine spagnola Mark Consuelos, ha interpretato Hiram Lodge, il padre di Veronica (Camila Mendes) fin dalla seconda stagione.

A confermare la chiusura della collaborazione è stato l’autore e produttore Roberto Aguirre Sacasa attraverso una dichiarazione ufficiale:

"Quello di stanotte è stato il canto del cigno di Mark, che interpreta il nostro cattivo Hiram Lodge in Riverdale dopo quattro folli e gloriosi anni. Dal momento in cui Mark si è unito a noi, era pronto a fare letteralmente qualsiasi cosa, impegnato al cento per cento a rendere la vita di Archie un inferno. E la cosa divertente è che Mark non potrebbe essere più diverso da Hiram. Un professionista di classe e il ragazzo più dolce, sempre attento a tutti. Auguriamo a Mark il meglio e speriamo che questa non sia l’ultima volta che vediamo Hiram Lodge".

Sacasa ha inoltre svelato che avevano pensato alla possibilità di uccidere Hiram e le due opzioni prese in considerazione erano di farlo portare nel bosco da Archie, dove il ragazzo probabilmente lo avrebbe ucciso e sepolto da qualche parte, o che Veronica e Archie andassero con lui in un cantiere dove lo avrebbero sepolto nel cemento. Ma l'affetto nei confronti di Mark Consuelos, ha portato alla decisione di far rimanere in vita il personaggio per permetterne un eventuale ritorno.

Anche l'attore ha voluto esprimere il suo pensiero, ringraziando la produzione dello show:

"Prima di tutto, vorrei ringraziare Roberto Aguirre Sacasa per questa incredibile opportunità. Mai prima d’ora interpretare un personaggio così cattivo è stato così bello. Un enorme ringraziamento va al fandom di Riverdale, alla brillante troupe e all'incredibile cast, che considero cari amici e familiari".

Fonte: Deadline