Riverdale 5: Svelata la Sinossi Ufficiale del Finale di Stagione

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il quindicesimo episodio di Riverdale - andato in onda su The CW mercoledì 15 settembre - ha lasciato gli spettatori a questo punto della storia: Cheryl è alle prese con i suoi poteri mistici grazie ai quali riesce a spaventare Penelope, Jughead dopo una seduta degli Alcolisti Anonimi riflette su tutto ciò che ha seminato fino a quel momento e, tra le altre cose, si scusa con Betty la quale gli confessa che potrebbe essere dipendente dalla caccia ai serial killer. Nel frattempo, Veronica, Chad e Hiram lottano per il potere, Taylor riceve delle onorificenze militari, Reggie si avvicina ad Hermosa e Archie continua ad essere perseguitato dalle visioni dei suoi compagni in armi morti.

Tra il sedicesimo episodio e il finale di stagione intercorrono altri due episodi ma The CW ha già rilasciato una sinossi per la puntata finale del quinto capitolo dello show, intitolata Chapter Ninety-Five: RIVERDALE: RIP (?).



"FUORI CON IL VECCHIO - Mentre la banda raccoglie i pezzi dopo un brutto anno a Riverdale, un incidente al Pop li costringe a prendere una decisione difficile sul futuro della città. KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Mark Consuelos, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner. Gabriel Correa ha diretto l'episodio scritto da Roberto Aguirre-Sacasa & Greg Murray", questa la sinossi ufficiale pubblicata dal network americano.



L'ipotesi più plausibile per il citato incidente al Pop a giudicare dal titolo sarebbe un omicidio su cui il creatore della serie TV Roberto Aguirre-Sacasa aveva già scherzato una volta iniziate le riprese della sesta stagione: "Le forze si stanno radunando per la battaglia finale tra Bene e Male mentre le telecamere iniziano a girare la sesta stagione di Riverdale. Ma chi sarà dalla parte del Male e del Bene? E chi vivrà e chi morirà? Tutto ciò che è accaduto fino ad ora è stato un preludio per arrivare a questo".

In attesa che giungano al nostro orecchio nuovi spoiler, Riverdale va in onda mercoledì su The CW con il prossimo episodio. Invece, per Chapter Ninety-Five: RIVERDALE: RIP (?) bisognerà attendere il 6 ottobre.

Fonte: Comic Book