Netflix ha annunciato il rinnovo per Big Mouth per una settima stagione e per Human Resources, che avrà una seconda stagione.

I fan dunque possono esultare perché potranno vedere le due serie animate ancora sulla piattaforma. Infatti, in attesa dell’uscita della sesta stagione di Big Mouth, l’emittente ha già annunciato la produzione di una settima stagione - che avrà sette episodi.

Creata dai due comici statunitensi Nick Kroll (anche doppiatore) e Andrew Goldberg, la serie animata per adulti è incentrata sugli sviluppi ormonali di un gruppo di ragazzi. La particolarità e l’irriverenza dello show sta nel fatto che ognuno dei personaggi presenta un ormone animato che lo spinge al sesso, riuscendo a dare un nome e una forma a tutte quelle emozioni sconosciute, che fanno sentire i personaggi impreparati e inopportuni, alleggerendole e mostrandole per quello che sono nella realtà.

Mentre lo spin-off di Big Mouth, dopo il successo della prima stagione, tornerà sul piccolo schermo con un nuovo capitolo.

Human Resoucers, creata da Mark Levin insieme a Kroll, apre il sipario sulla vita quotidiana delle creature - Mostri Ormonali, Gatti della Depressione, Spiriti della Vergogna e molti altri - che aiutano gli umani a viaggiare attraverso ogni aspetto della vita, dalla pubertà al parto fino agli anni del crepuscolo. Diventa subito chiaro che, sebbene le creature siano le protagoniste, esse stesse hanno molta umanità.

Per Big Mouth entro fine anno si assisterà agli episodi della sesta stagione, mentre la prima stagione di Human Resources è disponibile su Netflix dallo scorso marzo.

