Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 giugno 2021

Durante un annuncio, Netflix ha confermato che uno dei loro spettacoli animati più popolari, Big Mouth, sta per avere una serie spin-off. Intitolato Human Resources, il nuovo spettacolo vedrà il ritorno dei personaggi della serie madre, tra cui il Mostro degli Ormoni Maury, il Mostro degli Ormoni Connie e lo Spirito della Vergogna.

"Ci sono questi personaggi che rappresentano una forza importante nella condizione umana", ha affermato Nick Kroll in una dichiarazione sullo spin-off. “Questi personaggi non funzionano solo per il loro aspetto professionale, e questa è stata una sfida. Costruire i personaggi in modo complesso è stata una gioia".

La descrizione ufficiale di Netflix per Human Resources recita: "Dalle menti inventive dietro Big Mouth arriva Human Resources, ancora più spigoloso adulto. Lo spin-off apre il sipario sulla vita quotidiana delle creature - Mostri degli Ormoni, Gatti della Depressione, Spiriti della Vergogna e molti altri - che aiutano gli umani a viaggiare attraverso ogni aspetto della vita, dalla pubertà al parto fino agli anni del crepuscolo. Diventa subito chiaro che sebbene le creature siano le protagoniste, hanno loro stesse molti tratti umani".

"Siamo entusiasti di espandere i confini di ciò che è possibile nell'animazione", ha dichiarato Mike Moon di Netflix. "Oltre a lavorare con alcuni dei migliori studi di produzione del mondo, abbiamo anche costruito il nostro studio di animazione a Los Angeles. È qui che le più grandi menti creative dell'animazione per adulti si uniscono per creare contenuti che definiscono il settore, che riflettano la diversità di cast, troupe, tono e formato per cui ci impegniamo in tutte le nostre serie e film".

Fonte: Comic Book