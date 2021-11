Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Nel corso degli anni Rick and Morty è diventato un enorme successo per Adult Swim, tanto da essere già stato rinnovato per diverse stagioni.

Con cinque capitoli già conclusi e oltre cinquanta episodi mandati in onda, Rick and Morty ha raccolto tutti gli episodi in un unico video, mostrandone tre secondi ciascuno.

I fan della serie animata sono in attesa di vedere la sesta stagione, ma sfortunatamente non è ancora stata fissata una data di uscita per i nuovi episodi. Il lavoro sulla sesta stagione (così come sulla settima) è andato a gonfie vele, quindi - presumibilmente - la lunga attesa tra le stagioni potrebbe essere solo un ricordo.

Fonte: Comic Book