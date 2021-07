Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Rick And Morty ha avuto alcuni episodi folli durante la sua quinta stagione, con la famiglia Smith unita contro il marittimo Mr. Nimbus, versioni esca di se stessi e spermatozoi killer, ma sembra che lo showrunner Scott Marder abbia rivelato i piani per riportare in vita un personaggio preferito dai fan. Pickle Rick è stata una delle versioni più popolari di Rick Sanchez che è stata introdotta nella terza stagione, vedendo lo scienziato pazzo trasformarsi in un sottaceto per sfuggire alla terapia familiare e imbattersi anche in alcune sanguinose avventure lungo la strada.

In una recente intervista, Marder ha detto questo sul possibile ritorno di Pickle Rick nel futuro della serie:

“Non posso dire molto. Sicuramente viene citato spesso nella stanza degli scrittori perché ha lasciato una tale impronta nella cultura pop ma non posso dire di più".

Lo showrunner ovviamente non ha confermato che Pickle Rick tornerà nella serie, ma il fatto che il personaggio sia stato ripetutamente riportato nella stanza degli scrittori indica sicuramente che ci sia la volontà di riportarlo nello show. Durante le sue imprese nella sua forma di cetriolo, Rick si ritrovò a costruire una tuta mech fatta di parti del corpo di topi, a infiltrarsi in un quartier generale di terroristi, a combattere contro un guerriero incallito doppiato da Danny Trejo noto come Jaguar, e alla fine a tornare dalla sua famiglia durante la loro terapia familiare.

Mentre la quinta stagione è attualmente ancora in onda, le menti creative dietro la serie TV non sono state timide riguardo al fatto che le puntate future sono attualmente in lavorazione. In effetti, gli scrittori dietro Rick And Morty stanno attualmente lavorando alla settima stagione, pubblicizzando il fatto che l'attesa tra le stagioni sarà più breve questa volta.

Fonte: Comic Book