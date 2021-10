Rick and Morty: Annunciato un Episodio Speciale di Halloween

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

A poche settimane dalla conclusione della quinta stagione, le spassose e irriverenti peripezie del più pazzo duo di nonno e nipote mai apparsi sul piccolo schermo sono in procinto di tornare: è stato infatti annunciato un nuovo corto dell’amata serie Rick and Morty.

Dopo aver trasportato i fan nel mondo degli anime con i precedenti mini episodi, stavolta è il turno di celebrare la festa più spaventosa che ci sia, con uno special interamente dedicato ad Halloween, intitolato “The Great Yokai Battle of Akihabara”.

La trama ruoterà intorno all’ennesima stramba idea partorita dalla mente del pazzo scienziato, da cui prenderà il via un’avventura dai risvolti imprevedibili.

Stando infatti a quanto comunicato, Rick si adopererà per costruire un tostapane dotato di un’intelligenza artificiale definitiva, ma le cose prenderanno una strana piega quando lui e Morty saranno costretti a recarsi ad Akihabara in cerca di pezzi di ricambio.

Lo special andrà in onda il 17 ottobre, e in attesa di poterlo visionare, i fan italiani possono finalmente gioire grazie alla notizia del prossimo debutto sul servizio streaming di Netflix della quinta stagione, attesa per il 22 dello stesso mese.

Fonte: Comic Book