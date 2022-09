Rick and Morty 6: il nuovo Poster della Stagione preoccupa i Fan

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Con il debutto ormai alle porte, si torna a parlare dell’attesa sesta stagione della serie d’animazione per adulti Rick and Morty.

Dopo lo sconvolgente finale della scorsa annata e le recenti dichiarazioni dello showrunner Scott Marden - che ha affermato che il nuovo arco narrativo svilupperà una trama decisamente più ampia - le ipotesi e le fantasie più disparate hanno sicuramente iniziato a prendere forma nella mente dei fan, e il nuovo poster che è stato da poco pubblicato alimenterà ancor di più tali pensieri.

L’immagine infatti ritrae il corpus principale dei protagonisti, comprendendo anche il clone di Beth, ma è soprattutto il modo in cui sono raffigurati il timido Morty e il padre Jerry ad aver suscitato preoccupazioni da parte del pubblico: i loro corpi infatti sembrano essere composti da una strana energia di color verde, come se non fossero del tutto umani.

Check out this recently spotted new key art for Rick and Morty Season 6! pic.twitter.com/Njcu4k4Y4M — Swimpedia (@swimpedia) August 31, 2022

Cosa sta a significare questo strano fenomeno? Cosa accadrà ai due personaggi?

Per saperne di più non resta che pazientare ancora per poco tempo, in quanto il debutto delle nuove puntate è atteso in America per il 4 settembre.

Fonte: Comic Book