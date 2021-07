Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

La serie animata Adult Swim è finalmente tornata con il quinto lotto di episodi, e una cosa che i fan sono stati entusiasti di vedere è come le cose sono cambiate per la famiglia Smith dopo il finale della quarta stagione - che non solo ha dato una scossa agli eventi con l'arrivo di Space Beth, ma ha mostrato l'eliminazione di una seconda Federazione Galattica.

Prima del debutto della premiere della nuova stagione, i creatori di Rick and Morty Justin Roiland e Dan Harmon hanno confermato che ci saranno alcuni cambiamenti durante questa stagione:

"Nella stagione abbiamo un sacco di avventure classiche di Rick e Morty, davvero divertenti. Ma come facciamo in ogni stagione, ci saranno alcune cose ancora più interessanti. Sono sicuro che i fan saranno piuttosto entusiasti. Sono davvero felice, penso che sia una delle stagioni migliori a cui abbiamo lavorato. Lo so, è una cosa strana da dire quando ne hai fatte solo cinque! Anche Harmon ha parlato di questi cambiamenti, ma ha anche notato come sia difficile per loro tenere traccia di cosa succede e dove, perché stanno lavorando su più stagioni contemporaneamente".

Fonte: Comic Book