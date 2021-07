Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 1 ora fa

C'è molta attesa riguardo a Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad, che vedrà come protagonista il campione di Wrestling John Cena.

Finalmente abbiamo una piccola anteprima della serie di HBO Max: infatti è stata rilasciata sul magazine Empire un'immagine di Cena sul set con il costume di scena. Peraltro, sappiamo che il personaggio di Peacemaker farà il suo debutto proprio in The Suicide Squad.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

In una recente intervista, ha parlato di questo nuovo personaggio, James Gunn, regista di entrambe le serie TV:

"Peacemaker ha un preciso sistema di ideali che trovo davvero interessante. Tipo: 'voglio la pace a tutti i costi, non importa quanti uomini, donne e bambini ho bisogno di uccidere per raggiungerla!'. Sembra irrazionale ma ha molto senso. E lo vedrete nella performance di John, come lui non si senta a suo agio a riguardo, qualcosa che credo sia il seme di un intero show di otto episodi".

Secondo Gunn, Peacemaker non è il più tradizionale dei supereroi:

"Rappresenta una parte della popolazione del mondo che è a dir poco problematica, e si trova in situazione dove deve affrontare le decisioni che ha preso durante la sua vita e l'estremismo della sua visione".

In proposito, Gunn si era già espresso al momento dell'annuncio della serie da parte di HBO Max:

"Peacemaker è l'opportunità di trattare questioni importanti a livello globale con la lente di questo supereroe/supercattivo/ più grande coglione del mondo".

Se queste sono le premesse, non vediamo l'ora di vedere la nuova serie di HBO Max!

Fonte: Comic Book