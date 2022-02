Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La prima stagione di Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad, è da poco terminata negli Stati Uniti, segnando un nuovo record per HBO Max.

Lo show statunitense è cresciuto episodio dopo episodio, a tal punto che il pubblico che ha visto l’episodio finale era il 44% in più rispetto a quello della premiere. Non solo, l’episodio finale si è confermato come il più visto della piattaforma nelle prime 24 ore.

Nell'ultimo episodio la squadra ha affrontato la minaccia delle Farfalle aliene distruggendo la loro fonte di cibo, ovvero la Mucca. Nel seguire questa missione, tuttavia, sono venuti fuori diversi spunti per il futuro. Al termine dell'assalto è stato impostato l'arco narrativo di Judomaster (Nhut Le), l'unico sopravvissuto dell'intera operazione delle Farfalle, e i fan hanno avuto modo di vedere anche Emilia Harcourt (Jennifer Holland), che è sulla strada della guarigione.

La missione ha portato inoltre Leota Adebayo (Danielle Brooks) - figlia di Amanda Waller (Viola Davis) - a rendere pubblica la Task Force X e le sue missioni segrete. Una mossa che ha sicuramente sconvolto la stessa Waller, e che potrebbe portare la Task Force ad essere vittima di altri attacchi in futuro. A questo punto il personaggio Leaota Adebayo, potrebbe avere più spazio nella seconda stagione, dove sarebbe interessante esplorare il suo arco narrativo e il rapporto con la madre.

Il finale, quindi, sembra aver posto le basi per il futuro della serie della DC creata da James Gunn, che è stata da poco rinnovata.

Fonte: Comic Book